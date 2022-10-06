Меган Маркл выступила против Елизаветы II не просто так: причина вызвала оторопь

Меган Маркл так и не наладила отношения с семьей своего мужа — принца Гарри. Судя по всему, герцогиня Сассекская не намерена отказываться от своих слов об унижениях, с которыми сталкивалась в Букингемском дворце.

Между тем общественность разделилась на два лагеря. Одни обвиняют бывшую актрису в том, что именно она стала причиной раскола королевской семьи, другие же, напротив, встают на ее защиту, называя жертвой.

В пользу второй версии говорит история, которая произошла пять лет назад. Тогда кузина ныне покойной Елизаветы II — принцесса Майкл Кентская — явилась на предрождественский ужин, надев брошь в виде головы чернокожего раба. Этот факт вызвал оторопь у журналистов, а также у поклонников Маркл, которая была в числе приглашенных.

Многие из них обвинили монарших особ в расизме, поскольку ни для кого не секрет, что мать Меган — чернокожая. Именно этот случай служит доказательством тому, что жена Гарри выступила против королевы не просто так, а ее скандальные интервью, которые и послужили причиной громкого семейного конфликта, взялись не на пустом месте.