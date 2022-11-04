Меган Маркл выставила принца Гарри на посмешище: ликует вся Великобритания

Принц Гарри не раз показывал, как трепетно относится к своей жене — Меган Маркл. Ради возлюбленной сын Карла III готов буквально на все: в свое время он даже отказался от полномочий члена монаршей семьи, чтобы переехать вместе с супругой в США. Между тем бывшая американская актриса не боится опорочить мужа.

В своем подкасте герцогиня выставила принца Гарри на посмешище, заставив британцев сомневаться в его умственных способностях. Маркл рассказала, что когда сдавала тест на знание истории Великобритании, чтобы получить гражданство этой страны, то обратилась за помощью к принцу. Как оказалось, тот и сам не знает ответы на многие вопросы.

Как пишет OK! , тест состоит из 24 вопросов, допустить можно всего шесть ошибок. Чтобы успешно пройти испытание, нужно знать некоторые факты, связанные с символикой государства, войнами, в которых оно участвовало, и, конечно, детали из жизни королевской семьи.

На какие именно вопросы не смог ответить внук ныне покойной Елизаветы II, неизвестно. Тем временем британцы, которые в большинстве своем крайне негативно относятся к Меган, ликуют. Они получили повод говорить о том, что в отношениях оскандалившихся супругов не все так гладко, как кажется на первый взгляд.