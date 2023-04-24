Меган Маркл втиснулась в платье не по размеру: взгляните, как оно трещит по швам (фото)

Меган Маркл воплотила в реальность мечту многих девушек и вышла замуж за настоящего принца. Однако, кажется, что она совершенно забыла о том, что ей придется стать частью королевской семьи и беспрекословно следовать устоявшимся правилам. Все члены монаршей фамилии понимают важность следования нормам этикета. Но американская актриса решила стать бунтаркой.

Когда она и Гарри еще не отказались от своих полномочий, каждый выход этой пары привлекал к себе много внимания. Особенно сильно публике запомнилась премьера фильма «Король Лев». На этом мероприятии Меган повилась в элегантном черном платье. Но оно явно было ей не по размеру и сковывало движения. А темная сеточка некрасиво подчеркнула руки и зону декольте. Не помог и круглый вырез, который в данном случае сделал шею еще короче.

Такой наряд актрисы лишь подчеркнул недостатки фигуры. К тому же казалось, что платье вскоре разойдется по швам, а Маркл вновь станет главной героиней очередного скандала.