Меган Маркл в панике: выходка Карла III заставила принца Гарри пойти на попятную

Герцоги Сассекские оказались в затруднительном положении после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри были готовы представить публике свой совместный проект с Netflix, но передумали из-за некоторых обстоятельств.

Супруги решили избавиться от части контента, который ранее сами передали стриминговому сервису. В частности, возлюбленные намерены откреститься от своих слов о ныне покойной королеве и о новом монархе Карле III, а также о его жене Камилле.

Портал PageSix приводит слова инсайдера, который утверждает, что Маркл в панике из-за того, что монарх может и вовсе убрать их с Гарри из списка членов королевской семьи. Любопытно, что на днях Букингемский дворец обнародовал новый кадр, на котором запечатлено монаршее семейство, вот только Сассексов на нем нет.

Сообщается, что именно эта выходка короля заставила принца Гарри и его возлюбленную пойти на попятную. Ситуация осложняется тем, что руководство Netflix этой паники не разделяет и не желает отказываться от самой лакомой части своего эксклюзива.