«Меган Маркл станет бабушкой»: в соцсетях обсуждают беременность жены племянника герцогини

В День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри объявили, что их двухгодовалый малыш Арчи скоро станет старшим братом. Пара также поделилась в Сети изящным черно-белым снимком, на котором беременность герцогини видна невооруженным глазом. Но, как удалось выяснить западным репортерам, в семье Маркл это не единственное грядущее пополнение.

Ее 28-летний племянник Тайлер Дули опубликовал в Instagram несколько снимков с прошедшей вечеринки по случаю скорого появления малыша в их семье. Он показал беременную супругу на празднике, во время которого друзья подарили им множество подарков для ребенка. Девушка на фото придерживала руками объемный живот — ожидается, что малыш родится в следующем месяце. Таким образом, Меган Маркл станет двоюродной бабушкой.

Герцогиня не поддерживает отношения ни с кем из семьи по линии отца, общаясь лишь с матерью. Поэтому и Тайлера, который является сыном ее сводного брата Томаса-младшего, она по большей части просто игнорирует. Сам Дули не в обиде на тетушку и поддерживал ее во время конфликтов с отцом — мужчина обращался к СМИ, заявляя, что родственники «продают» их семью и саму Меган.

Тайлер управляет фермой по выращиванию конопли в лечебных целях стоимостью в несколько миллионов долларов в Медфорде, штат Орегон. Один из сортов он назвал в честь известной родственницы — «Маркл Спаркл».