Меган Маркл сделала последний шаг для раскола королевской семьи: под удар попал принц Чарльз

Меган Маркл в очередной рад оказалась в эпицентре скандала. Герцогиня дала большое интервью, в котором раскрыла неожиданные подробности отношений принца Гарри и его отца, принца Чарльза.

Как оказалось, герцог Сассекский сильно переживал из-за того, как его отъезд в США и отказ от обязанностей повлияют на общение с отцом. Вместе с Меган Маркл, как рассказала сама знаменитость в беседе с изданием The Cut, он не раз обсуждал сложившуюся ситуацию и свое будущее. В итоге внук Елизаветы пришел к весьма неутешительным выводам. По его мнению, он «потерял отца» во время «Мегзита».

Подобное высказывание очень удивило и читателей, и даже членов королевской семьи. Как признался инсайдер, близкий к Букингемскому дворцу, принц Чарльз был разочарован, прочитав этот отрывок, ведь очень любит своих сыновей и на самом деле думает совершенно иначе.

Поклонники же посчитали, что Меган Маркл не стоило быть такой откровенной. Якобы она перешла все границы, рассказывая о переживаниях супруга без его ведома и разглашая их частные разговоры.