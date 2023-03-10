Меган Маркл руку приложила: принц Гарри оскорбил Елизавету II накануне смерти

После женитьбы на Меган Маркл принца Гарри будто подменили. Герцог испортил отношения со своими родными, выступив с весьма громкими обвинениями в их адрес. При этом сын Карла III был максимально сдержан по отношению к своей любимой бабушке Елизавете II. Между тем оказалось, что и ей досталось от супруга бывшей американской актрисы.

Накануне смерти Гарри оскорбил королеву Великобритании, причем сделал это весьма изощренным способом. На этот раз тоже не обошлось без участия Маркл: без ее согласия ничего бы не вышло. Так, супруги назвали свою дочь, появившуюся на свет летом 2021 года, Лилибет, что стало для монарха большим ударом.

Все дело в том, что это детское прозвище Елизаветы. Именно так будущую королеву называли родные и близкие, вот только знать об этом всему остальному миру не полагалось. Гарри же, назвав наследницу этим именем, выставил на всеобщее обозрение довольно интимную часть жизни монарха. Об этом заявил королевский биограф Том Куинн.