Меган Маркл разочаровалась в муже: от причины глаза на лоб полезут

Королевская семья всегда ассоциируется с богатством и роскошью, поэтому неудивительно, что наследников престола считают одними из самых богатых людей в Британии. Но именно статус дает им право распоряжаться огромными суммами.

Как известно, после своей свадьбы принц Гарри отказался от прав на трон, а чуть позже переехал вместе с женой в Америку. Но Меган Маркл наивно полагала, что после отречения от монаршей династии и всевозможных скандалов у ее мужа останется немалый капитал.

Однако бюджет супругов составил всего 15 миллионов долларов, 14 из которых пришлось отдать ради нового дома. Но не это стало главным разочарованием для бывшей актрисы. Оказалось, что на фоне своих друзей она выглядит жалко, а ее возлюбленный пока никак не может изменить эту ситуацию. Как пишет портал express.co.uk у Гарри слишком мало денег, поэтому он не способен полностью обеспечивать потребности своей избранницы. А миллиардов, о которых когда-то мечтала Меган, у бывшего принца просто нет.