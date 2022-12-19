Меган Маркл рассекретила «беременное» фото и влипла в неприятности: в чем ее обвинили

Меган Маркл в очередной раз привлекла внимание к своей беременности. Супруга принца Гарри поделилась несколькими снимками, которые были сделаны, когда она ждала ребенка. Внимательные фанаты не прошли мимо кадров, которые, по их мнению, доказывают, что вся беременность герцогини была фальсификацией.

Так, на серии черно-белых фотографий Меган красуется в узких платьях дома и на природе. Знаменитость изящно позирует фотографу, акцентируя внимание на своем положении.

Как отметили пользователи Сети, супруга принца Гарри выглядит слишком неестественно для женщины, которая должна родить. По герцогине не видно, как тяжело ей стоять, что доказывает теорию о том, что это накладной живот и на самом деле Меган не рожала одного из своих детей.