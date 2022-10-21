Меган Маркл празднует победу: Кейт Миддлтон не досталось ничего

Соперничество Меган Маркл и Кейт Миддлтон приняло новые обороты. Супруга принца Гарри снова опередила возлюбленную Уильяма по части медийности. Бывшая американская актриса оказалась на обложке всемирно известного издания, чем довела принцессу Уэльскую до белого каления.

Именно так считает блогер Лена Миро , подметившая, что пока Маркл празднует победу, Миддлтон вновь осталась ни с чем. По уверению светской обозревательницы, это не только заслуга Меган, но и досадная ошибка Кейт, которой не стоило «тормозить».

Скандальный блогер восхитилась тем, что возлюбленная Гарри решилась первой дать интервью и заговорить о смерти Елизаветы II. Тем самым, по словам Миро, Маркл работает на собственную популярность. Относиться к герцогине можно по-разному, но факт остается фактом: ее обсуждают и печатают на обложке.