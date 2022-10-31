Меган Маркл пошла ва-банк: раскрыт новый рычаг давления на принца Гарри

Меган Маркл намерена окончательно отдалить принца Гарри от его семьи. К такому выводу пришли западные журналисты. По информации источников, сейчас Меган и Гарри рассматривают возможность пополнения. Пока они воспитывают сына Арчи и дочку Лилибет. Ранее супруги заявляли, что хотели бы остановиться на двух малышах, так как они обеспокоены переполнением планеты и истощающимися ресурсами. Однако теперь Меган решила пойти ва-банк и найти новый рычаг давления на принца. Она надеется, что третий ребенок сблизит их и улучшит отношения. И в итоге Гарри окончательно порвет все связи с родными в Букингемском дворце.

Этому могут поспособствовать и готовящиеся к выходу мемуары принца. В них он осветил все проблемы, с которыми столкнулся в детстве и при взрослении в королевской семье. По слухам, на откровения его сподвигла жена. И это несмотря на то, что британцы надеялись на примирение Гарри с братом Уильямом и отцом Карлом III после похорон королевы, пишет Closer.