Меган Маркл пошла наперекор королеве, выбрав свадебное платье: что с ним не так

Слухи о несносном характере Меган Маркл ходят с того самого дня, как стало известно о ее романе с принцем Гарри. Актриса не собиралась подстраиваться под дворцовые правила и отстаивала собственные принципы. Коснулось это даже выбора свадебного платья. На церемонии Меган ослепительно улыбалась фотографам в платье традиционного белого цвета с длинной фатой.

Но не все при дворе были довольны выбором Маркл. Королева Елизавета II придерживалась более строгих обычаев, ведь для нее белое платье на разведенной женщине было недопустимо. Поговаривают, что это мнение довели до Меган, но она решила им пренебречь.

Более того, дизайн наряда напоминал платье Анжелы Браун, которая в прошлом стала в Европе первой принцессой с темной кожей. Маркл даже копировала ее укладку — простой пучок. Стилисты также заметил сходство со свадебными образами княгини Монако Шарлен или принцессы Мэри Датской. Эти титулованные особы известны тем, что много занимаются благотворительностью. По всей видимости, себя Меган поставила в один ряд с ними.