Меган Маркл показала «честное» фото без фильтров: зря она это сделала

Меган Маркл в последнее время известна преимущественно из-за скандалов. Знаменитость регулярно сталкивается с возмущенной публикой, которая осуждает ее за критику королевской семьи и за высокомерные интервью. Недавно же она поделилась «честной» фотографией, которую пользователи Сети восприняли весьма негативно.

На опубликованном снимке Маркл позирует в скромно свитере, на котором можно увидеть значок «Я проголосовала». Таким образом избранница принца Гарри заявила, что выполнила свой гражданский долг и приняла участие в предварительных выборах в Конгресс США.

Как отметили подписчики, герцогиня выглядит весьма неестественно на фотографии. Многих смутили идеальные прическа и макияж, которые она пытается сочетать с непринужденным стилем. Другие же отметили, что ее наклейка выглядит нелепо, ведь поход на выборы не является особенным событием.

«Неужели голосование — это такое большое и сложное дело, чтобы сообщать об этом всем вокруг?», «Как будто спонтанный кадр! Профессиональная прическа и макияж, зато в свитере и джинсах, чтобы создать непринужденный образ», — негодуют пользователи Сети.

Также многие посмеялись, что Маркл вписала свое имя в список кандидатов и проголосовала за себя. Потому что ее амбиции, как уверена публика, точно не позволили бы ей выбрать кого-то еще.