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Меган Маркл ни при чем: вот почему Елизавета II ограничила общение с правнучкой

20 июня 2022 17:00
Меган Маркл ни при чем: вот почему Елизавета II ограничила общение с правнучкой

Домыслы фанатов оказались ложными.

Елизавета II шокировала фанатов, поскольку всего лишь час провела в компании своей правнучки Лилибет. Как уверен королевский эксперт Джонатан Сасердоти, это связано с проблемами со здоровьем королевы.

Впервые увидеться с дочерью принца Гарри и Меган Маркл Елизавета смогла лишь в этом году. Многие фанаты ожидали, что она проведет как можно больше времени в компании своей правнучки, однако их общение продлилось не больше часа. Как решили поклонники, такое поведение может быть связано с предвзятым отношением королевы к своему внуку. Сыграли роль и обиды на него. Но такая версия не является правдой. По словам королевского эксперта Сасердоти, все объясняется возрастом монаршей особы, которой уже тяжело долго развлекать ребенка.

«Речь идет о человеке в возрасте 90 лет и ребенке», — цитирует словам знаменитости Cosmopolitan.

Как уверен собеседник издания, Елизавета действительно старалась в течение часа общаться со своей правнучкой, но даже эта короткая встреча далась ей весьма тяжело.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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