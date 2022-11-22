Меган Маркл ни при чем: принца Гарри с братом рассорила другая женщина

Принц Гарри и принц Уильям не скрывают, что сейчас в их отношениях довольно непростой период. Сыновья Карла III свели общение к минимуму после того, как младший из них вместе с женой Меган Маркл пожелал сложить с себя полномочия членов королевской семьи и переехал в США.

Тогда многие сделали вывод о том, что черная кошка между братьями пробежала именно из-за бывшей американской актрисы, вдохновившей своего возлюбленного на скандальное интервью Опре Уинфри. Но со временем выяснилось, что Маркл ни при чем, а Гарри с братом рассорила совсем другая женщина.

Ею оказалась их родная мать — принцесса Диана. По словам источников, близких к монаршему семейству, королева людских сердец сильнее любила именно Гарри, замечая, что он гораздо больше похож на нее, нежели Уильям. Именно это и могло стать истинной причиной недопонимания и вражды двух принцев.