Меган Маркл ни при чем: не поверите, кто подтолкнул Гарри к шокирующим откровениям

На днях состоялся долгожданный выход мемуаров принца Гарри «Запасной». Откровения герцога привели публику в недоумение: многие осуждают его за стремление к наживе и хайпу.

Читатели уверены, что сын Карла III выносит сор из избы под влиянием своей супруги Меган Маркл — якобы именно она рассорила членов королевской семьи и готова на все, лишь бы выставить себя жертвой и привлечь к себе как можно больше общественного внимания. На самом же деле публичный скандал вызван поведением вовсе не бывшей американской актрисы.

Если верить словам Гарри, то во всех его бедах виноваты отец и брат, принц Уильям. Внук Елизаветы II признался, что родился «на всякий случай». В качестве аргумента он привел заявление Карла III, сделанное сразу после его появления на свет.

Герцог заявил, что тогда еще будущий король выразил своей супруге, принцессе Диане, благодарность за то, что она подарила ему наследника (принца Уильяма) и одного запасного, каким и был Гарри. К тому же Карл III не раз отпускал едкие шутки о том, что леди Ди родила младшего сына вовсе не от него, а от своего любовника Джеймса Хьюитта.

Все это явно не способствовало теплым отношениям Гарри с отцом и Уильямом. Второго он и вовсе назвал своим «заклятым врагом». Супруг Маркл подчеркнул, что ссорился со старшим братом при любой возможности: в детстве они постоянно дрались, а однажды и вовсе стреляли друг в друга из пневматического оружия, целясь прямо в голову.

Теперь же Гарри решил добить брата другим способом. Правда, пока навредил лишь самому себе. Об этом говорит тот факт, что популярность принца среди британцев неумолимо падает, а его шокирующие откровения лишь усугубляют и без того плачевную ситуацию.