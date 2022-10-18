Меган Маркл не увидит коронацию Карла III: причина несказанно удивит

В коронации Карла III, запланированной на май следующего года, может не принять участие его младший сын с супругой Меган Маркл. Поговаривают, что король опасается выхода мемуаров принца Гарри. Ранее наследник заявил, что в книге собирается честно осветить все подробности своей жизни. Предполагается, что Гарри может рассказать и об отношениях между родителями.

Брак Дианы и Чарльза закончился скандальным разводом в 1996 году. Принцу пришлось публично признать, что он крутит роман с давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз. В 2005 году Чарльз официально женился на подруге, отметив скромную свадьбу. Сообщалось, что сыновья приняли мачеху и наладили с ней отношения. Но именно критики в адрес Камиллы и боится нынешний король.

Как стало известно DailyBeast , Карл III готов простить младшему сыну любые возможные выпады в его сторону в книге. Однако за нападки на королеву-консорта Гарри и Меган лишатся мест на коронации в следующем году.