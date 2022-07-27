Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар

Отношения Меган Маркл с Елизаветой II снова напряжены. После того как принц Гарри с женой запланировали визит на праздник в Лондон по случаю платиновой годовщины со дня коронации Елизаветы II, их поклонники начали обсуждать возможное примирение разрозненного королевского семейства. Не секрет, что родные Гарри не одобряют его выбор супруги. Учитывая, что в прошлом году в интервью Опре Уинфри Маркл заявила, что испытывала во дворце психологическое давление со стороны семьи мужа.

По всей видимости, встреча с королевой прошла довольно хорошо, так как Елизавета II уже пригласила внука с женой в гости. Речь идет о резиденции Балморал в Шотландии, где королева постоянно проводит летний отдых. Она уже распорядилась приготовить комнаты для семьи Гарри, мечтая увидеть правнуков. Но готовая к примирению Елизавета II получила новый удар, сообщает издание Page Six . Меган Маркл не удержалась и воспользовалась шансом уколоть королеву. Пара уже официально отвергла ее щедрое предложение, подчеркнув, что их семья в Балморал не собирается.