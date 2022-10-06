Меган Маркл не первая: разведенная американка заставила короля отречься от престола

История любви Меган Маркл и принца Гарри стала объектом пристального внимания публики, однако уникальной ее не назовешь. Как оказалось, у герцогини есть предшественница, которая также вмешалась в отношения своего возлюбленного с членами королевской семьи.

Речь идет о Уоллис Симпсон, супруге Эдуарда VIII. В начале XX столетия он должен был стать королем, но ради своей возлюбленной пошел на решительный шаг и отрекся от престола.

Любопытно, что избранница дяди ныне покойной Елизаветы II так же, как и Маркл, к моменту встречи с британским монархом была разведена. Объединяет ее с герцогиней Сассекской и то, что они обе американки и в момент знакомства с будущими мужьями им было 34 года.

Также британские СМИ пишут, что Меган и Уоллис были замечены в любви к дорогим нарядам, в которые зачастую вкладывали скрытый смысл. Разглядели его многие и в новом официальном снимке герцогов Сассекских. В кадре Маркл предстала в образе, который похож на тот, что Симпсон выбрала для одной из своих фотосессий в далеком 1971 году.