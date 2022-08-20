Меган Маркл кусала бы локти: принца Уильяма показали с волосами и бородой
Выглядит впечатляюще.
Пересадку волос принца Гарри обсуждала и публика, и пресса, ведь этот поступок всем демонстрировал, что монарх вырвался из-под контроля королевской семьи.
Последовать его примеру принц Уильям не может — протокол запрещает какие-либо пластические операции по эстетическим причинам. Будущий король начал стремительно лысеть больше десяти лет назад, окончательно утратив образ прекрасного принца.
Потому пользователи Сети сами решили приложить усилия и взглянуть, как бы сегодня выглядел Уильям, имей он пышную шевелюру и густую бороду. Результат превзошел все ожидания.
Некоторые комментаторы даже ехидно отметили: такой герцог Кембриджский заставил бы Меган Маркл кусать локти, что ей достался младший, а не старший престолонаследный брат.
Алопецию (болезнь, вызывающую потерю волос) Уильям унаследовал от матери, принцессы Дианы, в роду которой многие ее родственники страдали таким же заболеванием.