Меган Маркл кусала бы локти: принца Уильяма показали с волосами и бородой

Пересадку волос принца Гарри обсуждала и публика, и пресса, ведь этот поступок всем демонстрировал, что монарх вырвался из-под контроля королевской семьи.

Последовать его примеру принц Уильям не может — протокол запрещает какие-либо пластические операции по эстетическим причинам. Будущий король начал стремительно лысеть больше десяти лет назад, окончательно утратив образ прекрасного принца.

Потому пользователи Сети сами решили приложить усилия и взглянуть, как бы сегодня выглядел Уильям, имей он пышную шевелюру и густую бороду. Результат превзошел все ожидания.

Некоторые комментаторы даже ехидно отметили: такой герцог Кембриджский заставил бы Меган Маркл кусать локти, что ей достался младший, а не старший престолонаследный брат.

Алопецию (болезнь, вызывающую потерю волос) Уильям унаследовал от матери, принцессы Дианы, в роду которой многие ее родственники страдали таким же заболеванием.