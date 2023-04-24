Меган Маркл и не снилось: выходка Елизаветы II поставила репутацию монархии под удар

Сегодня принято считать, что именно Меган Маркл является самой злостной нарушительницей королевского этикета, которая нещадно позорит монаршую фамилию. Но даже покойная Елизавета II в начале своего правления допускала ошибки, немыслимые для особы ее положения.

Традиция стоять на большом расстоянии от своих подданных сложилась еще много веков назад. Тем не менее во время путешествия по Австралии и Новой Зеландии Ее Величество вышла прямо к людям. Королева улыбалась, не боялась рукопожатий и могла поддержать непродолжительную беседу. Такое поведение было грубым нарушением этикета. Однако после того как Елизавета II решилась на этот шаг, она фактически обязала наследников престола следовать ее примеру.

Теперь члены династии Виндзоров близки к британцам как никогда прежде. Впрочем, такое резкое сокращение дистанции поставило всю монархию под удар, ведь подданные стали критиковать и обсуждать королевских особ гораздо чаще.