Меган Маркл готова отказаться от дома в Америке: без скандала не обошлось

Меган Маркл не получила то, на что рассчитывала, когда вместе с мужем, принцем Гарри, отказалась от обязанностей членов королевской семьи и перебралась в США. Герцогиня была не прочь попасть в число представителей местной элиты, но вместо этого оказалась на дне Голливуда.

Супруги поселились в самом престижном районе Калифорнии, где приобрели виллу за 14 млн долларов. Соседями пары стали такие звезды, как Ариана Гранде и Гвинет Пэлтроу. Вот только на их фоне материальное состояние и образ жизни герцогов Сассекских оказались весьма скромными, из-за чего и разразился громкий скандал.

Теперь же выяснилось, что бывшая американская актриса и ее муж не готовы мириться со столь унизительным положением. Они приняли решение о переезде, о чем порталу PageSix поведал некий осведомленный источник.

«Сейчас они находятся в поиске дома побольше, где будет большой участок, на котором можно поселиться с двумя детьми», — подметил инсайдер. Также стало известно, что от своего дома супруги отказались в пользу недвижимости на ранчо Хоуп.