Меган Маркл должна сказать спасибо: Елизавета II отказалась от «дикого» обычая

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала настоящей бунтаркой во дворце. Она последовательно отвергала традиционные обычаи и нарушала устоявшийся в королевской семье порядок вещей. Пара даже отказалась от всех привилегий, решив начать обычную жизнь.

Как выяснилось, не менее решительным характером в молодости обладала и Елизавета II, скончавшаяся в этом году. В 1948 году она родила первенца Чарльза. По традиции все проходило не в больнице, а в королевском дворце. Наследная принцесса послушно выполнила и другие обычаи: не допустила мужа на роды и разрешила в тот же миг объявить о радостном событии прессе.

Однако от одного из ритуалов она все же отказалась. Предки Елизаветы веками рожали в присутствии высокопоставленных должностных лиц. Это мог быть премьер или глава министерства внутренних дел страны. Иногда в комнате собирался даже весь состав министров и советников. Предполагалось, что такое число свидетелей исключит возможность подмены родившихся принцев и принцесс. Но Елизавета не захотела допускать на столь интимный процесс посторонних, чем впервые нарушила давнюю традицию. Нынешним принцессам — Кейт Миддлтон и Меган Маркл — уже не пришлось бороться с этим «диким» обычаем.