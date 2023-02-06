Меган Маркл больше не попадет в Голливуд: вот кому она перешла дорогу

Когда принц Гарри готовился к женитьбе на американке Меган Маркл, многие таблоиды превозносили самоотверженность его избранницы, ведь она отказалась от перспективной кинокарьеры и многомиллионных контрактов. А что на самом деле?

Это не более чем миф. Никакие высоты Голливуда Маркл штурмовать бы не стала, потому что путь наверх ей был заказан. К такому выводу, пришел канал «Телеграf ». И вот почему.

На съемках фильма «Несносные боссы» будущая герцогиня Сассекская пересеклась с Дженнифер Энистон. Вместе они играли небольшой эпизод на полминуты. Голливудской диве, обладательнице премий «Эмми», «Золотой глобус» и именной звезды на «Аллее славы» не понравилось высокомерное поведение Маркл. Энистон якобы нажаловалась кому надо, и с тех пор достойных предложений Меган не получала.

Другая любопытная деталь кинокарьеры Меган муссируется в англоязычных медиа. Когда вышла замуж за Гарри, мулатка якобы оставила мегапопулярный сериал «Форс-мажоры». На самом деле решение избавиться от ее героини Рэйчел Зейн, не входящую даже в пятерку наиболее важных, приняли сами продюсеры.