Меган кусает локти: раскрыто, что королева оставила в наследство Кейт

После смерти Елизаветы II актуальным стал вопрос о наследниках королевы. И, как выяснилось, часть завещания она составила даже не в пользу своих детей, а ради выгоды любимых невесток. Именно им отойдет уникальная собственная коллекция украшений королевы.

По самым скромным подсчетам, речь идет о шкатулке с тремя сотнями ювелирных украшений, которые Елизавета II собирала всю жизнь. Отдельное место в ее коллекции занимали броши — их королева особенно любила. Среди почти 100 изделий есть и редкие подарки принца Филиппа, и экземпляры, передающиеся по наследству, сообщает Daily Express.

Кроме того, шестую часть от коллекции занимают ожерелья с инкрустацией драгоценных камней. А одно из центральных мест отведено тиаре «Кокошник». Общая стоимость шкатулки со всем содержимым оценивается в сумму около 100 млн долларов. Все украшения будут разделены между женой нынешнего короля Карла III Камиллой и супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. А вот Меган Маркл остается кусать локти: ее в списке не оказалось.