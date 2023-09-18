Медведевой не подошла армянская фамилия: обомлеете, узнав, от какой отказалась

Евгения Медведева — одна из главных звезд российского фигурного катания. У девушки миллионы поклонников не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Оказалось, что большинство фанатов не знают настоящего имени своей любимицы. Спортсменка изменила его в самом начале карьеры.

На первых соревнованиях Женя выходила на каток под фамилией своего отца, который по национальности армянин. Юная звездочка блистала как Евгения Бабасян. Но очень скоро девушка приняла решение сменить имя. Фигуристка выбрала в качестве псевдонима фамилию своей бабушки — Медведева. Родители решение дочери поддержали, а она стала добиваться первых успехов уже под новым именем.

По словам Армана Бабасяна, идея смены фамилии исходила от самой Жени, но родители ее поддержали.