Медведева впервые открыто высказалась о побеге Милохина: стыдно стало каждому

Спортсменка больше не может держать себя в руках.

В ближайшее время Даня Милохин вряд ли вернется в Россию. Блогер разочаровал многих поклонников и коллег всего одним своим поступком.

Ранее артист согласился во второй раз принять участие в шоу «Ледниковый период», где выступал вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Однако, приступив к тренировкам, звезда социальных сетей вдруг изменил свое решение.

Не объяснившись ни со своей партнершей, ни с продюсером проекта Ильей Авербухом, музыкант улетел в Дубай. Уже оттуда он записал видеообращение, в котором признался, что устал и не хочет заниматься тем, что не приносит ему удовольствия.

Долгое время двукратная чемпионка мира никак не комментировала действия Милохина. Свое пренебрежение к знаменитости она показала лишь тем, что отписалась от него в социальных сетях. Теперь же фигуристка открыто высказалась о побеге Дани.

В социальных сетях одного из приятелей блогера появилось видео, в котором компания молодых людей осуждает поведение Милохина и говорит, что ему «должно быть стыдно». Женя присоединилась к сказанному и, показавшись в кадре, продемонстрировала всего один неприличный жест, которым раскрыла истинное отношение к своему бывшему партнеру.