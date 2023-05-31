Медведева серьезно поколдовала над своей внешностью: внимание на зубы (фото)

Евгению Медведеву считают одной из самых красивых фигуристок России. Спортсменка приложила немало усилий, чтобы завоевать этот титул, и серьезно поработала над собой.

Больше всего двукратная чемпионка стеснялась своей неидеальной улыбки. Чтобы избавиться от кривых зубов, знаменитость отправилась к стоматологу. Специалисты установили Медведевой виниры — и теперь она смело улыбается во весь рот.

Между тем поклонники не могут решить, правильно ли поступила фигуристка.

«За зубами надо следить, ее это украсило», — уверяют одни.

Другие, напротив, считают, что в столь раннем возрасте Евгении не следовало идти на подобные меры и портить свои зубы.