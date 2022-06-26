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Медведева публично отомстила Тутберидзе за унижения

26 июня 2022 09:37
Медведева публично отомстила Тутберидзе за унижения

О суровом характере знаменитого тренера ходят легенды.

Этери Тутберидзе воспитала немало Олимпийских чемпионок и прославилась благодаря невероятным программам, которые она ставит своим подопечным. О том, что Этери — тренер суровый, знают все. Однако многие спортсмены готовы идти на жертвы, ради заветных побед. Иногда нервы фигуристок сдают и они решают по-своему разобраться с тренером.

Евгения Медведева, которая в 2018 году устала от тяжелых тренировок и характера Тутберидзе, ушла по-английски. Сообщается, что девушка даже не сообщила своему тренеру о том, что уходит, и просто уехала тренироваться в Канаду. Сама Этери рассказала, что узнала об уходе Жени из СМИ и пыталась дозвониться до девушки, но та не брала трубку.

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Тутберидзе опубликовала шокирующий пост в своих соцсетях, где назвала уход Медведевой странным, потому что она отдала этой фигуристке двести процентов внимания и сил. Поклонники фигурного катания неоднозначно отнеслись к этой ситуации. Одни уверены, что Медведева вольна поступать так, как ей хочется, а другие считают, что все награды и признание фигуристки — это лишь заслуга тренера.

«Никто из нас не имеет право давать оценку работе Тутберидзе. Это гениальный тренер!», — пишут поклонники Этери. «Вы все забыли про такую девочку - Юлю Липницкую? История повторяется? Нужно было бы и Медведеву до этого довести?» — встают на защиту девушки другие комментаторы.

Фото: Globallookpress.com, East News
Елена Королева
Елена Королева
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