Медведева поставила ультиматум на «Ледниковом периоде»: все дело в Милохине

В продолжении шоу «Ледниковый период» не обошлось без Евгении Медведевой и Дани Милохина. Именно эта пара в прошлом сезоне удостоилась приза зрительских симпатий. Многие были рады узнать, что звезды вновь выйдут на лед вместе. Фигуристка и вовсе сделала откровенное признание о том, что не видела для себя иного развития событий.

Спортсменка поставила ультиматум на ледовом шоу: она была согласна кататься только с Милохиным. Почему так произошло, знаменитость объяснила в рамках утреннего шоу «Поехали! » на Авторадио.

Медведева заявила о том, что не видит своего партнера в паре с кем-то другим. По уверению звезды фигурного катания, только она из всех остальных участниц проекта идеально подходит блогеру как по росту, так и по весовой категории. «Мы хорошо скатались», — подытожила двукратная чемпионка мира.