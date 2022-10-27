Медведева поставила Милохина на место одним словом: ее поддержал каждый

Евгения Медведева не стала закрывать глаза на выходку Дани Милохина. Блогер был партнером фигуристки по шоу «Ледниковый период», но неожиданно для всех покинул проект. Свой поступок он объяснил тем, что устал.

Первой реакцией двукратной чемпионки мира было то, что она отписалась от музыканта в соцсетях. Затем же Медведева в сторис решила поставить Милохина на место, для чего ей хватило буквально одного слова.

«Усталость — это иллюзия», — худи именно с такой надписью надела спортсменка, сделав тем самым отсылку к оправданию Милохина, которое, судя по всему, посчитала глупым и недостаточно убедительным.

Примечательно, что Евгению поддержали многие, кто связан с ледовым шоу. Например, фото в таком же худи опубликовал продюсер проекта Илья Авербух. Другая участница состязания Регина Тодоренко тоже высмеяла Милохина в соцсетях, признавшись, что ей все тяжелее выступать, но она не устала и никуда не уходит, ведь «усталость — это иллюзия».