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Медведева огорошила признанием о продолжении карьеры: хватило нескольких слов

28 июля 2022 15:10
Медведева огорошила признанием о продолжении карьеры: хватило нескольких слов

Поклонники мечтают о возвращении спортсменки на лед.

Евгения Медведева рассказала, планирует ли продолжить профессиональную карьеру фигуристки. Знаменитость перестала участвовать в соревнованиях в 2021 году.

Последнее время Медведева занимается развитием своей телевизионной карьеры. Спортсменка приняла участие в шоу «Ледниковый период», а в ближайшее время начнутся съемки ее нового проекта с Дмитрием Губерниевым, где она выступит в качестве ведущей. При этом, как оказалось, знаменитость не уверена, что навсегда ушла из профессионального спорта. Как заявила Медведева, она всегда готова вернуться и предполагает такую возможность.

«Никогда не говори „никогда“», — признается фигуристка в YouTube-шоу Forbes.

При этом знаменитость отметила, что в ближайшее время не готова вновь выступать на соревнованиях, так как хотела бы чувствовать «почву под ногами» и только недавно смогла наладить свою жизнь.

Фото: AP/Associated Press/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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