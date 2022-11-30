Медведева честно высказалась об эмиграции: «Становится тяжело»

В течение долгого времени Евгения Медведева была подопечной Этери Тутберидзе, а после расставания с прославленным тренером она решила отправиться жить в Канаду. Многие поклонники были уверены, что спортсменка хочет переехать за границу и занята тем, что подготавливает соответствующие документы. Однако спустя несколько месяцев Медведева приняла решение все же вернуться в Россию.

Как оказалось, фигуристка не готова расставаться с домом навсегда. По ее словам, она не может представить свою жизнь в другом месте и каждый раз с удовольствием возвращается в родную для себя Москву.

«Через три месяца становится тяжело и хочется домой... Каждый раз, когда гуляю по центру Москвы, влюбляюсь заново в свой родной город, и мне совсем не хочется менять место жительства», — рассказывает спортсменка порталу «7 дней».

При этом Медведева не скрывает, что любит приезжать в другие страны на длительный срок. Таким образом она узнает жизнь за границей, быт людей и их привычки, но в конце таких путешествий всегда хочет вернуться домой.