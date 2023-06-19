Медсестра из «Склифосовского» приютила бездомного: не поверите, что с ним стало

Ирина Основина прославилась благодаря сериалу «Склифосовский». Ей досталась роль медсестры Фаины Игоревны, которая полюбилась многим зрителям. В связи с этим интерес к персоне самой Основиной резко возрос.

В личной жизни артистке часто не везло. Так, несколько лет назад Ирина состояла в гражданском браке с актером Сергеем Кудрявцевым. Основина встретила его вскоре после того, как он вышел из СИЗО. На тот момент у Кудрявцева даже не было своего жилья. Сердобольная актриса приютила бездомного коллегу у себя и помогла ему вернуться в кино. Усилия Ирины не прошли даром. Сергея приглашали в кино и в театр, и вскоре он восстановил свою репутацию.

Артисты были безгранично счастливы, но идиллия продолжалась недолго — у Кудрявцева выявили онкологию. Врачи спасли его и наказали соблюдать рекомендации. Но артист жил так, как хотел, и в итоге у него случился рецидив. На этот раз Сергея не спасли. Он ушел из жизни в 56 лет.

Теперь Основиной приходится нелегко. Кудрявцев оставил ее с огромными долгами, ведь они занимали деньги на его лечение. Положению актрисы не позавидуешь.