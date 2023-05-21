Медом не корми, дай поскандалить: женщины с этими именами любят закатывать истерики

В мировом кинематографе есть немало героинь, которые привлекают к себе внимание эксцентричным и немного безумным поведением - одна только Харли Квинн в исполнении обворожительной Марго Робби чего стоит. Ее отношения с Джокером напоминают американские горки, в них царят настоящие бурные страсти. На экране роман, в котором на смену обожанию приходят скандалы и истерики, смотрится невероятно эффектно. А вот в реальной жизни постоянные разборы полетов между партнерами совсем не радуют. Эксперты назвали имена, которые носят женщины, обожающие поскандалить.

Екатерина

Для Екатерины слезы и крики - не столько способ выразить эмоции, сколько секретное оружие. Обладательница этого имени точно знает, чего хочет от жизни - и обязательно найдет способ заполучить желаемое.

Сначала Катюша будет играть по-честному, а если не получится, перейдет к тяжелой артиллерии.

Женщина, что носит это имя, прекрасно знает, как действуют на представителей сильного пола слезы и скандалы. Поэтому непременно устроит бурю, если поймет, что это единственная возможность получить то, что ей позарез необходимо. И неважно, что за ней закрепится репутация истерички - цель оправдывает средства.

Елена

Елена - натура крайне чувствительная. Это на первый взгляд она сильная и терпеливая, но когда окружающие этим злоупотребляют, тут-то у нее нервы и сдают. В один прекрасный момент чаша терпения Лены переполнится, и тогда мало не покажется никому - она вспыхнет, словно беспощадный пожар.

Вывести обладательницу этого имени из себя способно все что угодно - мелкая неудача вроде сломанного ногтя, критика в ее адрес, отсутствие внимания со стороны близкого человека.

Раздраконить Лену чрезвычайно легко, а вот утихомирить трудно - она еще долго будет припоминать произошедшее.

Марина

Как и положено бескрайней стихии (имя “Марина” переводится как “морская”), обладательница этого имени в зависимости от расположения духа может быть как спокойной и ласковой, так и бурной, непокорной. При этом смена настроение может произойти в считанные секунды - глазом не успеете моргнуть.

В гневе Марина беспощадна. Она будет кричать, топать ногами, крушить попавшие под руку предметы…

Одним словом, делать все, чтобы обидчик проникся ее переживания и горько пожалел о том, что посмел оскорбить ее. Нужно сказать, что достичь этой цели у Марины прекрасно получается.