Медики бессильны: вот какую «неизлечимую болезнь» скрывает Пугачева

Примадонна уже много лет не может ничего сделать.

Вокруг Аллы Пугачевой всегда много новостей, слухов и самой противоречивой информации. Но недавно стал известен совсем новый шокирующий факт: у Примадонны отечественной эстрады уже очень давно имеется проблема со здоровьем, которую не в силах решить даже самые лучшие медики.

Как рассказал изданию «Московский комсомолец» звездный стилист Джереми Ровалс, долгое время работавший с Пугачевой, вот уже много лет Примадонна носит накладки и парики, потому что ее собственные некогда роскошные волосы в какой-то момент совсем перестали расти.

Причины остановки этого процесса не знает никто из врачей. Поскольку решить проблему Алла не в состоянии, то предпочитает скрывать ее от широкой публики.

Кроме того, Ровалс отметил, что Пугачева в последние годы перестала следить за своим внешним видом и стала выглядеть заметно хуже. Стилист рассказал, что если бы продолжал сейчас работать с Аллой Борисовной, то первым делом «оттащил бы ее за шкирку в секонд-хенд», чтобы одеть в эксклюзивные вещи, которые там можно найти.