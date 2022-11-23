Медицинское чудо: участь родившегося без мозга мальчика вызовет шок

Еще до рождения Ноя Уолла его родители, Шелли и Роб, знали, что у их сына будут серьезные проблемы со здоровьем. Но они, несмотря на уговоры врачей, решили оставить ребенка и дали ему шанс на жизнь.

На свет Ной появился со множеством проблем. Врачи диагностировали ему синдром Патау, синдром Эдвардса, а нижняя часть его тела была парализована. Но самое необычное заключалось в том, что у мальчика было всего 2% мозга, а остальное место в черепе занимала жидкость.

Специалисты были уверены, что Ной не справится, и готовили его родителей к скорому несчастью. А если же ему удастся выжить, то он непременно будет умственно отсталым. Однако их прогнозы оказались неверными. Дело в том, что Ною удалось самостоятельно нарастить 80% мозга без какого-либо вмешательства, что стало настоящим чудом для его окружения. И медикам до сих пор не удалось объяснить этот уникальный феномен.

Сегодня сын Шелли и Роба живет полноценной жизнью. Ной не отличается от своих сверстников и, например, прекрасно решает математические задачки. Мальчик проходит несколько специальных видов лечения, ведь его родители не теряют надежду и верят, что однажды он встанет на ноги и избавится от инвалидного кресла, в котором вынужден передвигаться.