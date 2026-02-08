Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мед, концлагерь и пинг-понг: в самой омерзительной сцене «Марти Великолепного» выдумки ровно ноль – зря россияне морщат нос

Мед, концлагерь и пинг-понг: в самой омерзительной сцене «Марти Великолепного» выдумки ровно ноль – зря россияне морщат нос

8 февраля 2026 12:48
Мед, концлагерь и пинг-понг: в самой омерзительной сцене «Марти Великолепного» выдумки ровно ноль – зря россияне морщат нос

Кадр неприятный, но по-своему кошмарный.

В невероятном «Марти Великолепном» Джоша Сэфди есть сцена, от которой многие зрители на моем сеансе морщились и даже «фукали». Во флэшбэке Бела Клецки, соперник главного героя, бывший узник Аушвица, возвращается с задания по обезвреживанию бомбы… весь измазанный медом.

Мужчина предлагает другим заключенным слизать сладкую массу с его тела, чтобы хоть что-то поесть. Кажется, это слишком сюрреалистично даже для байопика о настольном теннисе. Но шокирующая правда в том, что эта сцена – документальный факт.

Она основана на реальной истории Алойзии «Алекса» Эрлиха – еврейского чемпиона по настольному теннису, пережившего Холокост.

В автобиографии Марти Райзмана (прототипа героя Тимоти Шаламе) описано, что Эрлих, будучи узником Аушвица, действительно участвовал в разминировании.

Мед, концлагерь и пинг-понг: в самой омерзительной сцене «Марти Великолепного» выдумки ровно ноль – зря россияне морщат нос

Однажды он нашел рядом с местом работы пчелиные соты и, используя единственный доступный «контейнер» – собственное тело, – принес мед в лагерь, чтобы накормить других заключенных.

Как отметил режиссер Джош Сэфди, именно эта история вдохновила его на фильм:

«Я узнал больше о Холокосте из этой маленькой истории, чем из некоторых фильмов, которые полностью посвящены Холокосту».

Для создателей этот момент – ключевая метафора всей картины: абсурдный, отчаянный риск ради крошечной победы и выживания. Так же, как и герой, ставящий все на один удар в пинг-понге.

Фото: Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
«Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе «Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе Читать дальше 16 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше