Мед, концлагерь и пинг-понг: в самой омерзительной сцене «Марти Великолепного» выдумки ровно ноль – зря россияне морщат нос

В невероятном «Марти Великолепном» Джоша Сэфди есть сцена, от которой многие зрители на моем сеансе морщились и даже «фукали». Во флэшбэке Бела Клецки, соперник главного героя, бывший узник Аушвица, возвращается с задания по обезвреживанию бомбы… весь измазанный медом.

Мужчина предлагает другим заключенным слизать сладкую массу с его тела, чтобы хоть что-то поесть. Кажется, это слишком сюрреалистично даже для байопика о настольном теннисе. Но шокирующая правда в том, что эта сцена – документальный факт.

Она основана на реальной истории Алойзии «Алекса» Эрлиха – еврейского чемпиона по настольному теннису, пережившего Холокост.

В автобиографии Марти Райзмана (прототипа героя Тимоти Шаламе) описано, что Эрлих, будучи узником Аушвица, действительно участвовал в разминировании.

Однажды он нашел рядом с местом работы пчелиные соты и, используя единственный доступный «контейнер» – собственное тело, – принес мед в лагерь, чтобы накормить других заключенных.

Как отметил режиссер Джош Сэфди, именно эта история вдохновила его на фильм:

«Я узнал больше о Холокосте из этой маленькой истории, чем из некоторых фильмов, которые полностью посвящены Холокосту».

Для создателей этот момент – ключевая метафора всей картины: абсурдный, отчаянный риск ради крошечной победы и выживания. Так же, как и герой, ставящий все на один удар в пинг-понге.