«Мечты сбываются»: молодой фаворит Долиной не может поверить своему счастью

Лариса Долина никогда не скрывала свою симпатию к молодому известному певцу. Народная артистка считает Александра Панайотова настоящим самородком и своим главным фаворитом на эстраде.

Звезда шоу «Голос» отвечает ей взаимностью. Исполнитель выступил с интимным признанием о том, что встреча с Долиной была предначертана ему самой судьбой. Вместе коллеги по цеху исполнили хит «Лунная мелодия». Для многих такой дуэт стал неожиданностью, но не для Панайотова.

Певец с самого начала своей карьеры знал, что ему повезет иметь дело с Ларисой Александровной. Он признался, что с детства грезил о совместном выступлении с джазовой исполнительницей. Даже когда будущий артист заходил в трамвай, то считал нужным объявить всем, что он особенный пассажир, поскольку точно будет петь с самой Долиной.