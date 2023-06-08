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«Мечты сбываются»: молодой фаворит Долиной не может поверить своему счастью

8 июня 2023 18:35
«Мечты сбываются»: молодой фаворит Долиной не может поверить своему счастью

Музыкант не смог скрыть особенную связь с именитой артисткой.

Лариса Долина никогда не скрывала свою симпатию к молодому известному певцу. Народная артистка считает Александра Панайотова настоящим самородком и своим главным фаворитом на эстраде.

Звезда шоу «Голос» отвечает ей взаимностью. Исполнитель выступил с интимным признанием о том, что встреча с Долиной была предначертана ему самой судьбой. Вместе коллеги по цеху исполнили хит «Лунная мелодия». Для многих такой дуэт стал неожиданностью, но не для Панайотова.

Певец с самого начала своей карьеры знал, что ему повезет иметь дело с Ларисой Александровной. Он признался, что с детства грезил о совместном выступлении с джазовой исполнительницей. Даже когда будущий артист заходил в трамвай, то считал нужным объявить всем, что он особенный пассажир, поскольку точно будет петь с самой Долиной.

«Откуда я знал? Мечты сбываются», — разоткровенничался Панайотов в беседе с порталом «Истории».

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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