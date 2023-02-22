Мечты и желания этих знаков Зодиака постоянно сбываются

Отношение к мечтам у каждого из нас разное. Кто-то махнул рукой на сокровенные желания, решив, что им все равно не суждено сбыться, кто-то готов во что бы то ни стало бороться за возможность воплотить грезы в реальность. Третьи же, будучи настоящими счастливчиками, мечтают открыто и смело - и, словно по мановению волшебной палочки, их желания сбываются. По словам астрологов, чаще всего такое везение выпадает на долю определенных знаков зодиака. Сама вселенная благоволит им и помогает в достижении целей.

Телец

Представители земного знака и сами себе волшебники - благодаря врожденному трудолюбию и целеустремленности они способны воплотить в жизнь любую свою мечту. Но вселенная видит их старания и помогает.

Как правило, главные мечты Тельцов связаны с материальным благополучием и личным счастьем.

Прямо как в советском мультике, где персонаж грезил о маленьком домике с русской печкой, лавкой и котом-мурлыкой.

Скромное, но уютное жилье, любимые люди рядом, благополучие и процветание - вот и все, что нужно Тельцу для счастья. И мироздание только радо помочь ему в осуществлении этих сокровенных планов.

Близнецы

Список желаний у Близнецов может быть поистине бесконечным. В отличие от непритязательного Тельца, его соседи по гороскопу не станут довольствоваться малым. Они знают, чего хотят от жизни, и непременно получат.

Умные и сообразительные, обаятельные и предприимчивые, представители воздушного знака легко добиваются намеченных амбициозных целей. Помогает им в этом вселенная, которой по душе авантюризм знака.

Впрочем, даже если фортуна на несколько секунд отвернется, Близнецы не станут расстраиваться и займутся исполнением мечты самостоятельно. Когда перед ними стоит какая-то цель, они с азартом берутся за дело.

Лев

Львы всегда ставят перед собой громадье планов. Мечты у них, как правило, грандиозные и масштабные, простым смертным такие с разбегу не исполнишь. Но для огненных знаков, к тому же при поддержке высших сил, нет ничего невозможного.

“Все или ничего”, - таким девизом руководствуются уроженцы этого знака.

Можно не сомневаться, что с их характером и решительностью они добьются того, чего хотели.

При этом у Львов есть и более приземленные простые желания. С ними уроженцы знака разделываются еще быстрее и проще, без особого труда.