Мечту юности Ефремова не узнать: куда пропала Маша Горошкина из фильма «Когда я стану великаном»

Дуэт Натальи Сеземан и Михаила Ефремова в мелодраме «Когда я стану великаном» оказался невероятно удачным. Зрители быстро поверили в искренность чувств между привлекательной Машей Горошкиной и преданным Петей Копейкиным. Многие даже подумали, что юные актеры и вовсе не играют.

Но начинающая артистка была чуть старше своего коллеги, поэтому не обращала на него внимания. А позже выяснилось, что ее не привлекала и киноиндустрия. После окончания школы девушка поступила в мединститут, и вскоре ей выпала возможность отправиться на стажировку во Францию.

Страна так понравилась Наталье, что она живет там по сей день. Бывшая актриса работает анестезиологом в парижской больнице, но иногда вспоминает о своей прошлой профессии. За годы, прошедшие после премьеры популярной мелодрамы, она сильно изменилась, и теперь в ней трудно распознать Машу Горошкину. Но она все так же привлекательна и выглядит даже лучше своего коллеги по фильму.