Мечту Киркорова рассекретили: готов поступиться принципами ради Михалкова

Филипп Киркоров построил оглушительную карьеру, о которой многие не могут даже и мечтать. Артист создал себе образ поп-короля российской эстрады и буквально застолбил за собой этот «титул». Однако есть кое-что, ради чего Филипп Бедросович готов им поступиться.

Недавно Киркоров признался, что хотел бы сняться у Никиты Михалкова. В гипотетической картине мэтра артист хотел бы перевоплотиться в какого-нибудь «комичного старичка».

Ради роли у Михалкова Филипп Бедросович даже готов сбросить с себя «королевский» имидж.

Видимо, Киркоров понимает, что в мире кино он далеко не авторитет, поэтому готов подчиниться воле Никиты Сергеевича. Однако это все лишь фантазии, ведь пока ни о каком сотрудничестве поп-звезды и создателя «Утомленных солнцем» нет и речи.

За плечами Киркорова есть небольшой актерский опыт. В блокбастере «Последний богатырь» артист предстал в образе Жар-птицы. Также певца можно увидеть в сериале «Моя прекрасная няня», где он сыграл самого себя.