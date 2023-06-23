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«Мечту дальнобойщика» переодели и накрасили: в этой утонченной красотке ее не узнать

23 июня 2023 20:45
«Мечту дальнобойщика» переодели и накрасили: в этой утонченной красотке ее не узнать

Такое преображение никого не оставит равнодушным.

Шоу «Модный приговор» помогло преобразиться многим россиянкам. В их числе оказалась и Светлана Рубцова. Героиня передачи преследовала одну цель — найти мужа. Она искренне полагала, что сделать это будет проще, если одеваться как женщина низкой социальной ответственности.

Яркая блондинка выглядела как настоящая «мечта дальнобойщика». В студию популярной программы ее привела сестра Света. Она призналась, что с родственницей страшно и стыдно ходить по улицам, и умоляла стилистов образумить Светлану.

Команда проекта свое дело сделала — с Рубцовой сняли корсеты и мини, переодели и накрасили. Преображение получилось невероятным. Из горячей штучки женщина превратилась в уточненную красотку, да к тому же сбросила десяток лет.

«Мечту дальнобойщика» переодели и накрасили: в этой утонченной красотке ее не узнать

«Внешность ей очень преобразили, посвежела, похорошела, в таком облике она точно не выглядит на свои годы!», «Это самое лучшее преображение на проекте, которое я вообще видела! Девушку сделали моложе и красивее», — пишут восхищенные интернет-пользователи.

Фото: Кадры из шоу «Модный приговор»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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