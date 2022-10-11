Мечтам сбыться не суждено: Светлана Ходченкова заговорила о материнстве

Светлана Ходченкова может похвастаться блестящей карьерой в кино. Правда, этого знаменитости для полного счастья оказалось недостаточно. Актриса призналась, что видит свою жизнь другой.

Знаменитость дала интервью порталу «7 дней », в котором поведала о том, что не прочь обзавестись настоящей семьей. По уверению артистки, она хотела бы встречать мужа с работы горячим ужином и воспитывать детей. Ходченкова выразила полную уверенность в том, что без труда сможет совмещать роль матери и звезды экрана.

На момент беседы с корреспондентом актриса была помолвлена с предпринимателем Георгием Петришиным. Вот только свадьбы так и не случилось. Более того, возлюбленные расстались. С тех пор в подробности личной жизни 39-летняя Светлана предпочитает не вдаваться. Как бы там ни было, пока ее мечты о материнстве и замужестве так и остались мечтами.