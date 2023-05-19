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Мечтала стать балериной: дочь Гагарина выросла его копией (фото)

19 мая 2023 08:30
Мечтала стать балериной: дочь Гагарина выросла его копией (фото)

Пользователи пришли в восторг.

Несмотря на то, что Юрий Гагарин построил блестящую карьеру и вписал свое имя в историю космонавтики, его старшая дочь не желала связывать свою жизнь с полетами.

Юную Елену привлекал балет, и она вполне могла бы стать талантливой танцовщицей. Но затем девушка открыла в себе тягу к истории искусства. Поэтому после окончания университета она устроилась в Пушкинский музей. И каждый посетитель мог заметить, как сильно красавица похожа на своего отца. Однако она не любила говорить о знаменитом космонавте. Дело в том, что имя летчика обросло нелепыми слухами. Они вызывали у его дочери лишь чувство омерзения, как пишет Дзен-канал «Прикосновения».

И все же Елене вряд ли удастся вечно избегать вопросов о папе, поскольку ее внешнее сходство с ним приводит окружающих в восторг.

Мечтала стать балериной: дочь Гагарина выросла его копией (фото)

«Красивая, очень похожа на папу», «Замечательная женщина», «Копия Юрия Алексеевича», «Улыбка добрая, Гагаринская!», «Как же она похожа на отца!» — восхитились пользователи.

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Главная роль»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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