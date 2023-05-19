Мечтала стать балериной: дочь Гагарина выросла его копией (фото)

Несмотря на то, что Юрий Гагарин построил блестящую карьеру и вписал свое имя в историю космонавтики, его старшая дочь не желала связывать свою жизнь с полетами.

Юную Елену привлекал балет, и она вполне могла бы стать талантливой танцовщицей. Но затем девушка открыла в себе тягу к истории искусства. Поэтому после окончания университета она устроилась в Пушкинский музей. И каждый посетитель мог заметить, как сильно красавица похожа на своего отца. Однако она не любила говорить о знаменитом космонавте. Дело в том, что имя летчика обросло нелепыми слухами. Они вызывали у его дочери лишь чувство омерзения, как пишет Дзен-канал «Прикосновения».

И все же Елене вряд ли удастся вечно избегать вопросов о папе, поскольку ее внешнее сходство с ним приводит окружающих в восторг.