Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

1 сентября 2025 15:35
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

Аниме о футуристичном мире с окаменевшими людьми становится только популярнее.

Если хочется пройти путь Тайдзю и Сэнку, и вместе с героями спасти человечество от каменной болезни, но не натыкаясь на спойлерные главы, важно знать правильный порядок просмотра.

У «Доктора Стоуна» несколько сезонов, спецвыпуски, ONA и фильм, поэтому хронология может запутать новичков. Вот полный гайд, изучив который вы сможете спокойно включить ТВ и отправиться в путешествие по миру каменных людей.

Правильный порядок просмотра аниме «Доктор Стоун»

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

«Доктор Стоун» — 1 сезон (2019, 24 серии). Начало истории. Загадочная вспышка превращает всё человечество в камень, и спустя 3700 лет гениальный школьник Сэнку пробуждается. Его цель — возродить цивилизацию с помощью науки.

«Доктор Стоун: Канун битвы» (2019, спецвыпуск). Рекап первого сезона, эпизод 24.5. Можно пропустить если смотрите залпом, но полезно, если нужен быстрый пересказ после перерыва.

«Окаменевший Кусанаги» (ONA, 2020). Короткий рекламный эпизод в коллаборации со Snickers. Абсолютно необязателен, но любителям смотреть вообще все понравится.

«Доктор Стоун: Каменные войны» — 2 сезон (2021, 11 серий). Центральный конфликт между Сэнку и Цукасой. С одной стороны — Царство науки, с другой — Царство силы.

«Доктор Стоун: Рюсуй» (2022, спецфильм). 54-минутный спешл, который связывает второй и третий сезоны. Герои строят корабль, чтобы отправиться за пределы Японии, и пробуждают харизматичного капитана Рюсуя Нанами.

«Доктор Стоун: Новый мир» — 3 сезон (2023, 2 части).

  • Часть 1 — исследование таинственного острова и столкновение с его опасными обитателями.

  • Часть 2 — раскрытие тайн глобального окаменения и новые шаги в восстановлении цивилизации.

«Доктор Стоун: Научное будущее» — 4 сезон (2024). Финальная глава. Команда отправляется в Америку и сталкивается с гением-диктатором Доктором Ксено. Дальше — глобальная цель: построить космический корабль и отправиться на Луну, чтобы раскрыть источник катастрофы.

«Доктор Стоун: Научное будущее. Часть 2» будет выходить по 25 сентября 2025 года.

Полезные советы

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь
  • Спецвыпуски лучше не пропускать. Особенно «Рюсуй»: он ключевой для понимания перехода ко 2-й половине истории.
  • ONA про Snickers можно смело оставить на потом — сюжетно она ничего не меняет.

Искали аниме похожее на «Доктора Стоуна»? Нашли за вас 6 крутых тайтлов с духом истории Тайдзю.

Фото: Кадры из аниме «Доктор Стоун»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+ «Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+ Читать дальше 1 сентября 2025
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Читать дальше 1 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
«Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть «Институт» по Стивену Кингу получит второй сезон — у ведущего актера уже есть мысли о том, каким он может быть Читать дальше 1 сентября 2025
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) Читать дальше 1 сентября 2025
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было Читать дальше 1 сентября 2025
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида «В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше