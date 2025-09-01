Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

Аниме о футуристичном мире с окаменевшими людьми становится только популярнее.

Если хочется пройти путь Тайдзю и Сэнку, и вместе с героями спасти человечество от каменной болезни, но не натыкаясь на спойлерные главы, важно знать правильный порядок просмотра.

У «Доктора Стоуна» несколько сезонов, спецвыпуски, ONA и фильм, поэтому хронология может запутать новичков. Вот полный гайд, изучив который вы сможете спокойно включить ТВ и отправиться в путешествие по миру каменных людей.

Правильный порядок просмотра аниме «Доктор Стоун»

«Доктор Стоун» — 1 сезон (2019, 24 серии). Начало истории. Загадочная вспышка превращает всё человечество в камень, и спустя 3700 лет гениальный школьник Сэнку пробуждается. Его цель — возродить цивилизацию с помощью науки.

«Доктор Стоун: Канун битвы» (2019, спецвыпуск). Рекап первого сезона, эпизод 24.5. Можно пропустить если смотрите залпом, но полезно, если нужен быстрый пересказ после перерыва.

«Окаменевший Кусанаги» (ONA, 2020). Короткий рекламный эпизод в коллаборации со Snickers. Абсолютно необязателен, но любителям смотреть вообще все понравится.

«Доктор Стоун: Каменные войны» — 2 сезон (2021, 11 серий). Центральный конфликт между Сэнку и Цукасой. С одной стороны — Царство науки, с другой — Царство силы.

«Доктор Стоун: Рюсуй» (2022, спецфильм). 54-минутный спешл, который связывает второй и третий сезоны. Герои строят корабль, чтобы отправиться за пределы Японии, и пробуждают харизматичного капитана Рюсуя Нанами.

«Доктор Стоун: Новый мир» — 3 сезон (2023, 2 части).

Часть 1 — исследование таинственного острова и столкновение с его опасными обитателями.

Часть 2 — раскрытие тайн глобального окаменения и новые шаги в восстановлении цивилизации.

«Доктор Стоун: Научное будущее» — 4 сезон (2024). Финальная глава. Команда отправляется в Америку и сталкивается с гением-диктатором Доктором Ксено. Дальше — глобальная цель: построить космический корабль и отправиться на Луну, чтобы раскрыть источник катастрофы.

«Доктор Стоун: Научное будущее. Часть 2» будет выходить по 25 сентября 2025 года.

Полезные советы

Спецвыпуски лучше не пропускать. Особенно «Рюсуй»: он ключевой для понимания перехода ко 2-й половине истории.

ONA про Snickers можно смело оставить на потом — сюжетно она ничего не меняет.

Искали аниме похожее на «Доктора Стоуна»? Нашли за вас 6 крутых тайтлов с духом истории Тайдзю.