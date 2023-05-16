Мечтает о русской жене и детях: как живет самый высокий мужчина в мире

Рост у Султана Кесена воистину исполинский. Мужчина не дотянул до трех метров всего-навсего девять сантиметров. Однако тот факт, что его «видно из космоса», Кесена явно не смущает.

Более того, самый высокий представитель сильного пола планеты Земля всерьез намерен устроить свою личную жизнь. И за ее устройством современный Гулливер из Турции отправился прямиком в холодную Россию.

В шоу «Пусть говорят» Султан откровенно признавался, что якобы жену хочет только русскую и никакую другую. Женщины из России давно и прочно засели в сердце великана, поэтому о других он теперь и не мечтает.

Болезнь гипофиза, с которой родился турецкий исполин, никак не мешает ему быть счастливым. Для полного счастья Султану нужна лишь хорошая русская жена. Такую он, правда, до сих пор так и не встретил. Но оптимизма не утратил и смиренно ждет часа, когда сможет связать себя узами брака с достойной женщиной из России.