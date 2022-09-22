Мечта школьников нулевых: что стало с легендарной мамой Стифлера

Откровенная комедия 1999 года «Американский пирог», полная пикантных сцен и довольно пошлых шуток, стала любимым молодежным фильмом для целого поколения зрителей по всему миру. Симпатии поклонников были не только на стороне главных героев — молодых людей, заканчивающих школу. Настоящей изюминкой сюжета стало появление в картине мамы их друга Стифлера. Женщина средних лет в открытых и порой даже вульгарных нарядах свела персонажей с ума и стала мечтой всех школьников нулевых.

Эта роль принесла актрисе Дженнифер Кулидж известность в Америке, а словосочетание «мама Стифлера» ушло в народ и стало нарицательным. Правда, актриса осталась заложником одного образа. В основном ей начали предлагать эксцентричных персонажей и сюжеты, где она могла бы продемонстрировать лишь пышные формы.

Проекты с участием Кулидж выходят и по сей день. Причем от комедийных ролей она, наконец, смогла перейти к более драматическим героиням. В 2020 году она сыграла мать главной героини в фильме «Девушка, подающая надежды», номинированном на «Оскар». А в этом году Дженнифер стала обладательницей «Эмми» за роль в сериале «Белый лотос».

Звезда всегда пользовалась успехом среди мужчин. По заверениям самой Кулидж, у нее было более 200 любовников. Однако она так ни разу и не была замужем, детей у актрисы тоже нет.