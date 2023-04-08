Мечта любой женщины: вот как в молодости выглядел доктор Мясников

Александр Мясников — большая величина в отечественной медицине. Его мнению безоговорочно доверяют миллионы россиян. Многим из них интересна и личная жизнь доктора, постоянно мелькающего на больших экранах.

Связь с многочисленными поклонниками врач поддерживает в социальных сетях. Каждая публикация кардиолога привлекает к себе повышенное внимание, но одна из них побила все рекорды. Мясников обнародовал свою архивную фотографию, тем самым показав интернет-пользователям, как выглядел в молодости.

В кадре врач запечатлен не один, а вместе с маленьким ребенком. Вероятнее всего, это сын Мясникова — Леонид, который появился на свет в 1994 году в Париже. Впрочем, подписчиков впечатлил вовсе не малыш. Многие, глядя на юного Александра Леонидовича, пришли к выводу о том, что он — мечта любой женщины.