Мечта любой женщины: мужчины этих знаков Зодиака любят дарить дорогие подарки

Подарки - один из способов показать второй половинке, насколько она любима и ценна. Дорогие презенты свидетельствуют об особых чувствах и желании удивить. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых обожают задаривать избранниц дорогостоящими вещами.

Лев

Склонность совершать широкие жесты - одна из характерных особенностей мужчины-Льва. Это щедрый и романтичный человек, готовый приятно удивлять свою любимую хоть каждый день. А ведь нередко так и происходит - Лев испытывает настолько сильные чувства, что не может сдерживать их и осыпает избранницу дорогостоящими подарками.

Столкнувшись с такой удивительной щедростью, многие дамы поначалу впадают в панику.

Им кажется, что за всем этим есть какой-то подвох и рано или поздно придется расплачиваться. Но на самом деле опасаться тут нечего, считают астрологи. Даже в случае расставания мужчина-Лев никогда не потребует вернуть ему подарки или компенсировать расходы деньгами.

Весы

Весы - настоящие эстеты. Мужчинам, рожденным под этим знаком зодиака, важно, чтобы любимая женщина была довольна собой и своей жизнью, а еще - радовала его взгляд. Поэтому он не станет скупиться на такие подарки, как сертификаты на косметические процедуры, украшения, наряды и т.д. Рядом с Весами каждая дама почувствует себя настоящей принцессой, чьи мечты воплощаются в реальность.

Единственное, что стоит учитывать барышням, вступившим в отношения с мужчиной-Весами - не стоит злоупотреблять его щедростью.

Не нужно садиться ему на шею и требовать все новых и новых даров, иначе в таком случае он решит, что его используют. А вот когда представитель знака сам предлагает отправиться в магазин за покупками, можно смело соглашаться.

Стрелец

Щедрость - качество, свойственное каждому мужчине-Стрельцу. Представители огненной стихии любят настолько сильно, что им хочется достать для любимой звезду с неба в подарок. А пока такое невозможно, Стрелец будет баловать избранницу другими, не менее впечатляющими презентами. Фантазия у него работает хорошо, даму сердца ждет множество незабываемых сюрпризов.

Парень, рожденный под этим созвездием, буквально осыпает вторую половинку подарками.

И пока подружки вздыхают от зависти, счастливица купается во внимании любимого. Правда, стоит помнить о том, что порой Стрелец идет на крайние меры, чтобы доставить любимой радость - например, влезает в долги. Таких жертв с его стороны допускать не стоит.